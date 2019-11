Política 950 ações penais prescrevem em tribunais superiores Levantamento do gabinete do ministro do STF Luís Roberto Barroso leva em conta dois anos de processos penais

Quase 950 ações penais de tribunais superiores prescreveram num intervalo de dois anos. Segundo números de 2017 analisados pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, 830 processos que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram arquivados por prescrição em dois anos. No Supremo, foram 116 casos. Os números lançam luz sobre a sen...