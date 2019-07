Política 65% discordam da nomeação de Eduardo Bolsonaro para embaixada nos EUA, diz pesquisa Apenas 28,7% concordam, segundo dados do Paraná Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (18) mostra que 64,9% da população discorda da nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse na última quinta-feira (11) que pretende indicar seu filho 03 para o cargo. No entanto, apenas 28,7% dos brasil...