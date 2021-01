Política 62% de emendas da bancada federal de Goiás vão para duas regiões Centro e Sul goianos ficam com a maioria dos recursos destinados por parlamentares

Municípios do Centro e do Sul goianos são os que mais concentraram recebimento de emendas da bancada federal de Goiás no Congresso Nacional em 2020. Levantamento feito com exclusividade para O POPULAR pelo Instituto Nacional de Orçamento Público (Inop) mostra que 62,2% das emendas de deputados e senadores goianos com valor empenhado foram para cidades dessas regiões....