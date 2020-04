Um levantamento do Datafolha, divulgado neste domingo, 5, mostra que 59% dos brasileiros são contra uma renúncia do presidente Jair Bolsonaro em meio ao combate à pandemia pela covid-19. Outros 37% são a favor, conforme vem sendo pedido por políticos da oposição. Outros 4% não sabem dizer.



Para apenas 33% dos entrevistados, a gestão da crise sanitária é avaliada de forma positiva (boa ou ótima). Apesar de a minoria dos respondentes ter essa avaliação, a maioria acredita que o presidente tem condições de seguir liderando o País. Segundo o levantamento, 52% dos brasileiros entendem que Bolsonaro continua com capacidade de governar; 44% disseram que não e 4% afirmaram que não sabem. Nessa questão, a avaliação positiva é maior que a média entre empresários (65%) e entre moradores da região Sul (62%).



A pesquisa trouxe que a renúncia de Bolsonaro tem maior apoio entre os jovens (44%), mulheres (42%), os que têm até o ensino fundamental (40%) e também para quem tem renda acima de 10 salários mínimos (39%)



O Datafolha ouviu 1.511 pessoas por telefone entre os dias 1 e 3 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.