Política 56% reprovam gestão Bolsonaro na pandemia, mostra pesquisa Pesquisa revela ainda que 46% da população consideram o presidente da República o culpado pela crise sanitária no País

A avaliação da população sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no controle da pandemia do coronavírus piorou, assim como cresceu a percepção de que ele é o principal culpado pela situação em que o País se encontra, com mais de 530 mil mortos. As duas conclusões são da pesquisa do Datafolha realizada quarta (7) e quinta-feira (8), com 2.074 pesso...