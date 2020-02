Política 54% das cidades goianas investiram menos em saúde básica em 2019 No total, 134 municípios registraram queda na verba federal para complementar custeio da assistência básica; repasses são feitos à medida que ações e políticas para o setor são colocadas em prática

Aproximadamente 54% dos municípios goianos investiram menos em saúde básica em 2019, em comparação com o ano anterior. É o que mostram dados do Fundo Nacional de Saúde (FNS) sobre o Piso da Atenção Básica (PAB) variável, um dos blocos de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), e que dizem respeito aos repasses feitos pelo Ministério da Saúde à medida que as cidades ...