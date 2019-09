Política 54% acham que corrupção aumentou no Brasil, diz Transparência Internacional 11% afirmaram já ter pago suborno e 82%, que podem ajudar a melhorar

Para 54% dos brasileiros, a corrupção aumentou no país. O dado faz parte da série de estatísticas do Barômetro Global da Corrupção, divulgado na manhã desta segunda-feira (23), pela organização Transparência Internacional. No Brasil, foram ouvidas mil pessoas entre fevereiro e abril deste ano pelo Instituto Ipsos. A pesquisa tem margem de erro de 2,8 pontos percen...