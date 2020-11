Política 52, 4% associam Maguito a Iris; Vanderlan, 17,5%

Mais da metade dos eleitores de Goiânia identifica o ex-governador Maguito Vilela (MDB) como representante da continuidade do trabalho do prefeito Iris Rezende (MDB), aponta pesquisa Serpes/O POPULAR realizada no dia 20 de novembro. Questionados sobre qual candidato a prefeito deste segundo turno é associado a Iris, 52,4% responderam Maguito e 17,5% acham que é o senador...