Política 51% das cidades goianas fecharam 2018 com déficit Dados do TCM-GO mostram que 127 dos 246 municípios do Estado registraram despesas maiores que suas receitas; três deles tiveram saldos negativos acima de R$ 10 milhões

Mais da metade dos municípios goianos terminou 2018 com as contas no vermelho. Foram 127 das 246 cidades do Estado, segundo análise do POPULAR com dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) enviados à reportagem.O levantamento considera o resultado da receita arrecadada subtraída das despesas empenhadas, isto é, a serem pagas pelo poder público. Em...