Política 5 Perguntas para Mauro Benevides Relator do projeto que criou o PEF e alterou as regras do RRF, ambos programas de socorro financeiro aos Estados, o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) diz que Goiás é um dos Estados mais beneficiados pelas mudanças. Para ele, o governo goiano deve optar pelo PEF, que tem menos exigências para adesão.

1 - No caso específico de Goiás, o PLP 101/2020 é favorável em quê? Foi um projeto de avô para neto para Goiás. É uma renegociação total. São quatro pontos mais relevantes: a renegociação da dívida da Lei 8727/93 por mais 30 anos; dá 30 anos também para Goiás quitar o que não foi pago desde o ano passado com a liminar do Supremo e teria de ser pago imediatamente agora ...