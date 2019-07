Política 47 tiveram superávits maiores que R$ 1 milhão

Das 119 cidades que fecharam o ano com resultados orçamentários positivos, 47 tiveram superávits maiores que R$ 1 milhão. Juntas, essas cidades somaram R$ 477,48 milhões em superávits durante o exercício, segundo dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO).Os resultados variam de R$ 121,70 de Arenópolis, cidade no Noroeste goiano, a R$ 195,88 milhõ...