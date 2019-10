Política 46% esperam governo Bolsonaro 'bom' ou 'ótimo', aponta pesquisa No início do ano, a expectativa positiva em relação à gestão era de 63%, segundo a XP

Uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, realizada pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), aponta que 46% da população espera um governo “ótimo” ou “bom” até o fim do mandato. Já os pessimistas correspondem a 31% dos entrevistados. O estudo questionou aos entrevistados o que eles e...