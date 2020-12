Política 44 cidades ficaram sem nenhuma vereadora Levantamento feito pelo POPULAR mostra baixa representatividade feminina no Legislativo dos 246 municípios goianos; apenas 14,7% dos vereadores eleitos são mulheres

Goiás teve 44 cidades em que nenhuma mulher conseguiu se eleger vereadora. São Câmaras Municipais que vão passar os próximos quatro anos ocupadas apenas por homens. É o caso, por exemplo, de Caldas Novas e Planaltina, as maiores desta lista, com 17 cadeiras em jogo e que entram na segunda legistatura exclusivamente masculina. Em outras 89 cidades, o legislativo vai contar com ...