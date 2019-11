Política 43% acham que Bolsonaro deve ficar no PSL; 37% dizem que não Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, 62% acompanham as brigas no partido

Levantamento do Paraná Pesquisas indica que 43,4% dos brasileiros acham que o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer no PSL (Partido Social Liberal). Outros 37,5% pensam que não. Já 19% não souberam responder. A pesquisa (íntegra) ouviu por telefone 2.240 pessoas em todos os Estados e o Distrito Federal. As sondagens foram realizadas de 31 outubro a 4 de no...