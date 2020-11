Política 42% dos novos negócios são de mulheres Presença feminina na abertura de empresas cresce, mesmo com sobrecarga de tarefas domésticas e atenção a filhos

Além de cuidar de sua empresa e da vida profissional, a rotina da maioria das mulheres empreendedoras ainda inclui estudos, afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Isso faz com que elas dediquem, em média, 18% menos tempo aos negócios do que a maioria dos homens. Apesar de já responderem por 42% das empresas abertas em Goiás, as mulheres ainda enfrentam mais barreiras ...