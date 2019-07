Política 39% não conseguem citar ação positiva de Bolsonaro, diz Datafolha 8% lembraram de ações na segurança. 7% mencionaram a reforma da Previdência

Para 39% da população, o presidente Jair Bolsonaro não fez nada de positivo nos primeiros seis meses de governo, diz pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (22). De acordo com o levantamento, 8% consideram que o maior avanço foi na segurança, 7% mencionaram a reforma da Previdência e 4% afirmam que houve combate à corrupção. O fim do horário de verão e a no...