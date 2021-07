Política 37 prefeitos que tiveram o DEM como adversários se aproximam de Caiado Democratas intensificam filiações de gestores de partidos de oposição, mas colocam o pé no freio em relação a membros de legendas que podem ser aliadas no ano que vem

A pouco mais de um ano das eleições, o governador Ronaldo Caiado (DEM) já atraiu pelo menos 37 prefeitos em municípios onde o Democratas compôs chapas adversárias no pleito de 2020. Em algumas dessas cidades, o apoio de Caiado ao prefeito vitorioso veio antes mesmo do dia da votação. Em outros casos, a aproximação vem ocorrendo ao longo de 2021, inclusive com a filiação ...