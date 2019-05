Política 37% das obras que contam com financiamento do governo federal em Goiás estão paradas, diz TCU Levantamento do Tribunal aponta dificuldades de continuar ações financiadas com recursos da União; maioria dos contratos foi firmado por municípios visando dinheiro oriundo do PAC

Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que existem 569 obras que contam com financiamento do governo federal e estão paralisadas em Goiás. O número, que desconsidera aquisições, elaboração de projetos e obras inacabadas, representa 37,8% de todos os custeios com recursos da União; se contabilizados os contratos de compra, o porcentual sobre para 44%....