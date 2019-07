Política 36 municípios descumprem regra sobre gastos com pessoal

Em Goiás, 36 municípios excedem o limite de 60% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. No primeiro quadrimestre de 2019, 25 destas cidades elevaram o porcentual destinado à folha de pagamento. Como mostrou reportagem publicada pelo POPULAR ontem, No...