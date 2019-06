Política 31 delatores dão calote de R$ 120 milhões à Justiça Atraso nos pagamentos das multas pode levar à abertura de procedimentos administrativos e eventual rescisão de acordos

Dos 217 colaboradores que tiveram acordos de colaboração premiada homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 31 estão atualmente "inadimplentes" com a Justiça. O "calote" dos delatores chega a R$ 120,8 milhões, conforme dados obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo por meio do Sistema de Monitoramento de Colaborações (Simco) do Ministério Público Federal. A fe...