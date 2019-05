Política 30 medidas do governo já são alvo de ações no STF Entre as normas que são alvo de contestação estão o decreto que determinou o contingenciamento das universidades federais e decretos polêmicos, como o que trata de posse e porte de armas

Medidas provisórias ou decretos elaborados pelo governo de Jair Bolsonaro acumulam, já nos primeiros 135 dias de governo, 30 contestações no Supremo Tribunal Federal, de acordo com levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo. Entre as normas que são alvo de contestação estão o decreto que determinou o contingenciamento das universidades federais, os decretos polêmi...