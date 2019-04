Política 3 Perguntas para Cristiane Schmidt

Sobre a venda da Celg D para a Enel, avalia como o momento adequado para discutir privatização da Celg GT? 1. A Celg D não estava redonda naquela época, ninguém queria comprar. Fizeram o que tiveram que fazer para vender. Esse é um exemplo muito bom do que a gente não quer fazer. A gente não quer diminuir o bem estar do goiano, então vamos nos preocupar muito com a...