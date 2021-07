Política 27 dos 28 prefeitos do MDB assinam carta em defesa de aliança com Caiado Apenas Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia, não assinou o documento; ele defende candidatura própria e não foi convidado para reunião

Uma carta assinada por 27 dos 28 prefeitos do MDB em defesa da aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) foi preparada para ser entregue ao presidente do partido em Goiás, Daniel Vilela, em reunião marcada para às 17 horas desta quarta (14). Apenas Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia não assinou o documento. Ele é tido como possível adversário do democrata n...