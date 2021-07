Política 27 de 28 prefeitos do MDB querem aliança com DEM Presidente estadual do partido, Daniel Vilela diz que seguirá a decisão da maioria, mas que outras instâncias ainda precisam ser consultadas

Um grupo de prefeitos do MDB entregou ontem ao presidente estadual do partido, Daniel Vilela, uma carta em defesa da aliança da sigla com o DEM na eleição majoritária de 2022. O documento foi assinado por 27 dos 28 prefeitos do partido em Goiás. Destes, 19 compareceram à reunião presencialmente no diretório da legenda, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Apenas Gustavo Mendanh...