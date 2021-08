Política 24 dos 27 governadores do Brasil farão ato em defesa da democracia e do STF na segunda Informação é do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Segundo ele, o encontro foi articulado em parceria com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Os três estados ausentes não foram informados

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse neste sábado (21) que 24 dos 27 governadores do Brasil se reunirão nesta segunda (23) em Brasília para um ato em defesa da democracia e do STF (Supremo Tribunal Federal), diante do aprofundamento da crise entre os Poderes. "Nunca o Brasil foi tão ameaçado como agora", afirmou Doria, em evento no Rio de Janeiro para a...