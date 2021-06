Política 23,6 milhões pagam juro acima da média do mercado, diz BC Pesquisa mostra espaço para renegociações e portabilidade em função da queda de mais de 10 pontos porcentuais da taxa básica (Selic) nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, a taxa básica de juros (Selic) caiu mais de 10 pontos porcentuais e, como consequência, os bancos passaram a cobrar menos em suas linhas de crédito. Nesse contexto, quem pegou empréstimo no período pode estar pagando preços maiores que os praticados pelas instituições nas condições atuais do mercado. Uma pesquisa do Banco Central mostra que há e...