21 deputados aumentaram gastos

Metade dos deputados estaduais de Goiás aumentou o gasto com suas verbas indenizatórias no ano passado, em comparação com 2019, apesar da pandemia de Covid-19. Os acréscimos de 21 dos 41 deputados foram de R$ 472,48 a R$ 46,4 mil, segundo dados do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa levantados pelo POPULAR. Esses parlamentares somaram R$ 6 milhões dos R$...