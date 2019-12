Política 2019 foi ‘ano de vitória’, diz José Dirceu a apoiadores Mensagem de fim de ano foi distribuída a seus apoiadores nesta quinta-feira (26)

Em mensagem de fim de ano distribuída a seus apoiadores ontem, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu disse que 2019 “foi um ano de vitória” e que o pior já passou. “Foi um ano de vitória. Lula livre. Nós passamos, acredito eu, pelo pior”, disse Dirceu no áudio distribuído via rede social.O ex-ministro foi solto no dia 8 de novembro poucas horas depois do ex-presiden...