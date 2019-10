Política 2º turno da reforma deve ser votado nesta terça-feira (22) Para passar no Senado, o governo precisa de 49 votos; com desidratação de R$ 133 bi, texto prevê economia de R$ 800 bi em um década

Sem novas mudanças no radar, o Senado se prepara para concluir a reforma da Previdência nesta semana. A votação da proposta em segundo turno no plenário está marcada para esta terça-feira (22) e pode se alongar até quarta. O texto que será votado prevê uma economia fiscal de R$ 800 bilhões em dez anos. A reforma foi aprovada em primeiro turno no último dia 1.º, ...