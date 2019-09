Política 2ª Turma do STF rejeita denúncia contra ministro do TCU na Lava Jato MPF denunciou Aroldo Cedraz por tráfico de influência no âmbito da Operação Lava Jato

Por 3 a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 10, rejeitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz por tráfico de influência no âmbito da Operação Lava Jato. Os ministros também negaram o pedido da procuradora-geral da República, Raquel D...