Política 17 medidas de 7 áreas foram efetivadas Apesar de avançar em pontos eleitos como prioritários, falta de caixa marca gestão

Marcados pelas dificuldades financeiras, a espera por socorro federal e o atraso do salário do funcionalismo, os cem primeiros dias do governo de Ronaldo Caiado (DEM) contaram com 17 medidas nas sete áreas prioritárias anunciadas em seu discurso de posse, segundo balanços das secretarias. Os efeitos concretos da maioria das medidas, porém, esbarram no desequilíbrio f...