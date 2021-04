Política 100 dias de turbulência e instabilidade no Paço Morte do prefeito eleito, agravamento da pandemia, influências políticas externas e a crise com MDB se sobrepuseram às ações administrativas e à preparação de terreno para projetos da gestão

Com proposta de continuidade e com as contas públicas equilibradas, a nova gestão em Goiânia tendia a começar com o pé no acelerador. No entanto, os cem primeiros dias da administração foram de turbulências e instabilidade, dificultando a identificação de marcas ou estilo do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na largada.A morte do prefeito eleito Maguito Vilela (MD...