Política 1º de Maio virtual das centrais une de Lula a FHC contra Bolsonaro Opositores que dividiram palanque, ex-presidentes participaram de ato unificado realizado pela internet em função da pandemia da Covid-19

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participaram ontem do ato online em comemoração ao Dia do Trabalho. É a primeira vez que os dois dividem o mesmo palanque - ainda que virtual - desde o histórico 1989, quando FHC apoiou Lula contra Fernando Collor de Mello no segundo turno das eleições presidenciais.Trinta e um anos dep...