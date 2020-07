Política Órgãos federais oferecem mais de 400 vagas em concursos previstos para o segundo semestre de 2020 Maioria das seleções com inscrições abertas é para curso de formação do Exército; há oportunidades também na Aeronáutica e no Instituto Rio Branco

Apesar da pandemia do coronavírus ainda não ter data certa para eventual recuo, alguns órgãos da esfera federal estão com processos de seleção em curso e previsão de aplicar provas ainda neste semestre. Entre aqueles com inscrições abertas estão o Exército, a Aeronáutica e o Instituto Rio Branco, que, juntos, oferecem 460 vagas.A maioria das oportunidades está prevista no...