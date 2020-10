Política Ênio Caiado deixa a presidência da Goiás Parcerias Pedido para sair foi feito por ele próprio, que quer se dedicar a interesses pessoais

O governo de Goiás informou, nesta terça-feira (13), que o engenheiro e primo do governador, Ênio Caiado, pediu para deixar a presidência da Companhia de investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) para se dedicar a interesses pessoais. O atual diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Novos Negócios da Companhia, Diego Oliveira Soares, foi i...