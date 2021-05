Política É ver dadeiro vídeo publicado por Bolsonaro e que mostra comboio levando alimentos para Araraquara É verdadeiro o vídeo publicado nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que mostra um comboio levando alimentos para serem doados a populações carentes da cidade de Araraquara, no interior paulista. A ajuda foi enviada pela Ceagesp, cujo diretor-presidente foi nomeado por Bolsonaro. O prefeito da cidade, nas redes sociais, chamou a ação de “elogiável”, mas criticou o que considerou ser oportunismo político em sua realização.

