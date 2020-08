Política É preciso implementar de vez o Código Florestal na Amazônia, diz ministra da Agricultura Tereza Cristina afirma que lei pode ajudar contra desmatamento, mas reconhece lentidão em punições

No momento em que o Brasil é criticado por sua política ambiental, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) defende que a implementação efetiva do Código Florestal pode ajudar a reduzir o desmatamento na floresta amazônica. A medida, aprovada em 2012, define as áreas que devem ter a vegetação conservada e as que podem ser usadas para agricultura e pecuária, com a ...