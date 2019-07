Política É possível democracia sem siglas partidárias?

Um ponto relevante da polêmica envolvendo movimentos e partidos políticos, dado o desgaste dos últimos, é a possibilidade do surgimento de um novo sistema eleitoral, sem a existência de siglas partidárias. Contudo, cientistas políticos alertam que, no ambiente atual, isso não se vislumbra.Para Robert Bonifácio, um sistema político sem partidos seria o caos. “Sou co...