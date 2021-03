Política ‘É permitido aos prefeitos ampliar as restrições, mas não flexibilizar’ Para o governador, crise na economia e avanço de óbitos não têm origem em “decreto que foi publicado ou deixou de ser publicado”, mas no vírus; “e não há remédio a não ser a vacina”, diz

Em entrevista ao POPULAR, o governador Ronaldo Caiado fala sobre o decreto que determinou a adoção do regime 14 dias por 14 em todo o Estado. Segundo o governador, o decreto atual, que no entendimento do governo deve prevalecer sobre as regras instituídas pelos municípios, ocorre pela situação de calamidade com que se encontra não só Goiás, mas o Brasil inteiro. “Se ...