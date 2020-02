Política “É motivo de reflexão”, diz Iris sobre candidatura à reeleição Prefeito esteve na abertura dos trabalhos na Câmara de Goiânia e ouviu “pedido” do presidente, Romário Policarpo para que seja candidato

Depois de ouvir “pedido” do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), para que seja candidato à reeleição, o prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) afirmou na manhã desta terça-feira (4) que a questão é “motivo de reflexão.” “Uma afirmação dessa natureza, partindo do presidente da Câmara, não é de se brincar com intenções desse porte.” A fala d...