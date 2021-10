Política 'É lamentável que STF tenha sido infiltrado por pessoa sem ética', diz Lewandowski sobre estagiária O material com as mensagens foi obtido por meio de quebra de sigilo telefônico determinado pelo STF —Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski foi surpreendido pela informação de que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos tratava uma estagiária do gabinete do magistrado como informante. Como revelado pela Folha de S.Paulo, Tatiana Garcia Bressan, 45, trocava mensagens com o bolsonarista e ouviu dele o pedido de que fosse "nossa informante lá". "...