Política É injusto acusar Lula por financiamentos do BNDES, diz Marcelo Ex-presidente da Odebrecht diz que é preciso esclarecer “contradições” entre depoimentos de seu pai, Emilio Odebrecht, e do ex-ministro Antônio Palocci

O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declarou ontem à Justiça Federal que é ‘injusto’ acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de participação na negociação de propina de US$ 40 milhões em troca da liberação de financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao grupo Odebrecht. Segundo ele, é preciso primeiro esclarecer ‘con...