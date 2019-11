Política "É indiferente", diz delegado Waldir sobre possibilidade de Bolsonaro deixar o PSL Presidente do partido em Goiás minimizou o impacto de eventual saída do presidente do seu partido; Vitor Hugo diz que sigla “vai desidratar”

O presidente do PSL em Goiás, delegado Waldir Soares, afirma que a eventual saída do presidente da República, Jair Bolsonaro, do partido “é indiferente”. Em entrevista ao POPULAR, o parlamentar minimizou os impactos para a legenda e disse que o PSL não deve mudar suas principais bandeiras, “como liberdade econômica, família e pátria”. O presidente marcou uma reuniã...