Política ‘É fotografado, filmado, e diz que está sendo perseguido’, diz Barroso Para o ministro do STF, a Lava Jato deixou de ser uma “operação” e passou a ser uma “atitude, um símbolo da não aceitação do inaceitável”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou hoje que ninguém assume culpa no Brasil e todo mundo diz que é perseguido pela Justiça. “O arrependimento sincero é o pressuposto da salvação. Eles não se arrependem. O sujeito é fotografado, filmado e diz que está sendo perseguido”, afirmou ao participar do evento “Estadão Discute Corrupção“, r...