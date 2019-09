Política ‘É feia mesmo, não é nenhuma mentira', diz Paulo Guedes sobre Brigitte Macron; veja vídeo Durante evento para empresários em Fortaleza, ministro reclamou do que chamou de excesso de atenção para as falas e os 'modos' de Jair Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reclamou do que chamou de excesso de atenção para as falas e os “modos” do presidente Jair Bolsonaro, enquanto, segundo ele, o País tem tido progressos na área econômica. Ele reconheceu que Bolsonaro chamou a mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, de feia e concordou com a afirmação. “A mulher é feia mesmo”, disse. Para o minis...