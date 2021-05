Política É falso tuíte afirmando que Pazuello viajou para os EUA com passaporte diplomático Publicação afirmava que general ex-ministro da Saúde tinha recebido um passaporte diplomático do governo federal e viajado para os Estados Unidos, sem data para voltar

É falso o tuíte do dia 10 de maio que afirma que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, teria recebido um passaporte diplomático do governo federal e viajado para os Estados Unidos, sem data para voltar. A publicação afirmava, erroneamente “#URGENTE – Itamaraty concede passaporte diplomático e Pazuello viaja para os EUA. Assessoria do ex-ministro inform...