Política É falso que irmãos Miranda forjaram recibos da compra da Covaxin para prejudicar Bolsonaro

É falso que o deputado Luis Miranda e seu irmão, o funcionário público Luis Ricardo Miranda, forjaram documento sobre a compra da Covaxin "para propagar fake mews (sic) contra o presidente Bolsonaro". Conteúdo verificado: Post que viralizou no Facebook e no Twitter compara dois documentos da negociação da Covaxin com o governo brasileiro e afirma que o recibo ...