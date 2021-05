Política É falso que governo Bolsonaro tenha feito o Nordeste colher trigo pela primeira vez Dados mostram que a Bahia cultiva o grão desde a década de 1980. Postagens distorcem informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura em setembro de 2020, sobre uma colheita de trigo no Ceará.

