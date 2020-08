Política É falso que cloroquina tenha salvado 100 mil vidas no Brasil, como diz Bolsonaro Ao contrário do que afirma o presidente, não há comprovação científica de que a droga evite mortes por Covid-19

É falso que o uso da cloroquina poderia ter salvado as mais de 100 mil vidas perdidas no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. A afirmação, verificada pelo Comprova, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Não há, no entanto, comprovação científica da eficácia da droga no tratamento da doença. O teste “Recovery”, feito pela Universidade de Oxf...