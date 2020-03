Não é verdade que idosos que desrespeitarem o isolamento social pelo novo coronavírus perderão suas aposentadorias. É falsa a imagem que circula no WhatsApp simulando um comunicado da Previdência Social. A medida provisória 922/20, citada no texto do boato, não tem qualquer relação com medidas para combater a pandemia da covid-19.

A corrente que tem se espalhado no WhatsApp afirma que cidadãos acima de 60 anos que estiverem nas ruas a partir desta sexta-feira, 20, terão a aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. O texto cita ainda uma multa de R$ 1.045 para os filhos e netos dos idosos que saírem de casa durante a quarentena.

Nada disso é verdade. A medida provisória 922/20 foi editada em 28 de fevereiro, e não 18 de março, e dispõe sobre a contratação emergencial de trabalhadores temporários e servidores aposentados. A medida foi elaborada para reduzir a fila de espera de benefícios atrasados no INSS.